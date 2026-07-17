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В Шебекине при взрыве БПЛА пострадали двое

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Шебекине мужчина и женщина получили травмы в результате взрывов беспилотников, сообщил оперштаб Белгородской области.

"В городской больнице № 2 Белгорода у обоих диагностированы акубаротравмы, и после оказания помощи они отпущены домой", - говорится в сообщении.

Наа месте атаки загорелась кабина грузовика, ее потушили. Повреждены остекление многоквартирного дома и легковой автомобиль.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате детонации FPV-дрона посечены забор частного дома и машина. В селе Ржевка при взрыве дрона поврежден "КАМАЗ". В селе Белянка от атаки дрона огнем уничтожен автомобиль. В поселке Маслова Пристань FPV-дрон ударил по припаркованной машине - он поврежден.

В селе Черемошное Белгородского округа FPV-дрон атаковал частный дом - пробита крыша. В селе Ясные Зори при детонации дрона повреждена кровля административного здания. В поселке Октябрьский при атаке FPV-дрона получил повреждения грузовой автомобиль.

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа от взрыва дрона разбиты стекла и посечены кузова трех автомобилей.

В селе Дорогощь Грайворонского округа вследствие удара FPV-дрона посечена кровля социального объекта.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июля 2026 года Военная операция на Украине
КАМАЗ Ржевка Черемошное Белгородская область Ясные Зори Красная Яруга
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