Минздрав сообщил о тяжелом состоянии восьми пострадавших из-за атаки ВСУ в Тамбовской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В больницах Тамбовской области находятся 22 пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр, восемь из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в больницах Тамбовской области проходят лечение 22 пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр. Состояние 8 из них остается тяжелым", - сказал он журналистам в субботу.

Все они получают медицинскую помощь в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, сообщил помощник министра.

Еще пятеро пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно, добавил Кузнецов.

Он также сообщил, что по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Тамбов направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы для оказания помощи пострадавшим при атаке БПЛА на логистический центр.

Как сообщалось, в ночь на субботу в результате ударов беспилотников на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области погибли семь человек, еще 25 пострадали.