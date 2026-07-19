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Нанесены удары по логистическому центру ВСУ и газоперерабатывающему заводу в Черниговской и Харьковской областях

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие нанесли удар по логистическому центру ВСУ в Черниговской области и газоперерабатывающему заводу в Харьковской области, заявили в Минобороны России в воскресенье.

По данным ведомства, удар по логистическому центру был нанесен с помощью беспилотника "Герань-4 Сикер". "Он (логистический центр - ИФ) использовался для доставки грузов военного назначения в интересах подразделений ВСУ", - сообщили в министерстве.

"Нанесен удар с применением БПЛА "Гербера-4 Сикер" по газоперерабатывающему заводу противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области", - сказано в сообщении.

"Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели", - сказали военные.

Минобороны РФ в воскресенье опубликовало кадры ударов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Черниговская область Харьковская область
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