Главой Якутска избран Дмитрий Садовников
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Депутаты городской думы Якутска на внеочередном заседании в понедельник избрали на должность главы города Дмитрия Садовникова, сообщает в понедельник пресс-служба представительного органа.
"По итогам открытого голосования решение принято большинством голосов депутатов, присутствовавших на заседании. За него свой голос отдали 23 депутата из 25", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 16 июля в адрес председателя Якутской гордумы Альберта Семенова поступило заявление главы Якутска Евгения Григорьева о досрочной отставке по собственному желанию. Григорьев занимал этот пост с апреля 2021 года.
Согласно новому закону "О местном самоуправлении в Якутии", главы районов и городских округов избираются представительными органами из числа кандидатур (не менее двух), представленных главой республики.
Глава Якутии Айсен Николаев внес две кандидатуры для избрания на должность мэра Якутска: Дмитрия Садовникова (первый зампредседателя правительства Якутии) и Владислава Созонова (заместитель гендиректора ООО "Чистая Арктика").
Новый мэр Якутска избирается сроком на пять лет.