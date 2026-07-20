Поиск

Главой Якутска избран Дмитрий Садовников

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Депутаты городской думы Якутска на внеочередном заседании в понедельник избрали на должность главы города Дмитрия Садовникова, сообщает в понедельник пресс-служба представительного органа.

В РоссииМэр Якутска покидает пост досрочноМэр Якутска покидает пост досрочноЧитать подробнее

"По итогам открытого голосования решение принято большинством голосов депутатов, присутствовавших на заседании. За него свой голос отдали 23 депутата из 25", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 16 июля в адрес председателя Якутской гордумы Альберта Семенова поступило заявление главы Якутска Евгения Григорьева о досрочной отставке по собственному желанию. Григорьев занимал этот пост с апреля 2021 года.

Согласно новому закону "О местном самоуправлении в Якутии", главы районов и городских округов избираются представительными органами из числа кандидатур (не менее двух), представленных главой республики.

Глава Якутии Айсен Николаев внес две кандидатуры для избрания на должность мэра Якутска: Дмитрия Садовникова (первый зампредседателя правительства Якутии) и Владислава Созонова (заместитель гендиректора ООО "Чистая Арктика").

Новый мэр Якутска избирается сроком на пять лет.

Якутск Дмитрий Садовников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Отражена атака БПЛА на Подмосковье, есть пострадавшие, повреждена инфраструктура

Рубио готов встретиться с Лавровым и Ван И "на полях" мероприятий по линии АСЕАН

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,7%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,7%

Экспорт легковушек из КНР в РФ в I полугодии вырос в 2,3 раза, до рекордных $6,2 млрд

США завершили очередную серию ударов по Ирану

Два пытавшихся уйти с иранского маршрута танкера подорвались и потеряли ход в Ормузском проливе

Более 400 БПЛА летело на Московский регион с вечера воскресенья

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 79

Домодедово работает по согласованию, Жуковский не обслуживает рейсы

Трое детей ранены в результате атаки беспилотника на белгородский поселок
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10622 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3229 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов