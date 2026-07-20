Главой Якутска избран Дмитрий Садовников

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Депутаты городской думы Якутска на внеочередном заседании в понедельник избрали на должность главы города Дмитрия Садовникова, сообщает в понедельник пресс-служба представительного органа.

"По итогам открытого голосования решение принято большинством голосов депутатов, присутствовавших на заседании. За него свой голос отдали 23 депутата из 25", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 16 июля в адрес председателя Якутской гордумы Альберта Семенова поступило заявление главы Якутска Евгения Григорьева о досрочной отставке по собственному желанию. Григорьев занимал этот пост с апреля 2021 года.

Согласно новому закону "О местном самоуправлении в Якутии", главы районов и городских округов избираются представительными органами из числа кандидатур (не менее двух), представленных главой республики.

Глава Якутии Айсен Николаев внес две кандидатуры для избрания на должность мэра Якутска: Дмитрия Садовникова (первый зампредседателя правительства Якутии) и Владислава Созонова (заместитель гендиректора ООО "Чистая Арктика").

Новый мэр Якутска избирается сроком на пять лет.