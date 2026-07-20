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В Энергодаре частично возобновили подачу воды и электричества

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Энергодаре частично возобновили водоснабжение, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов.

"Специалистам удалось возобновить подачу воды в город. На данный момент водоснабжение осуществляется в ограниченном режиме: пока удалось ввести в работу только часть водозаборных мощностей", - написал он.

Пока график подачи воды установить невозможно, поскольку идет оценка стабильности работы системы в новых условиях.

"Электроснабжение пока осуществляется по ранее действующей схеме с поочередной подачей в микрорайоны. Вместе с тем сохраняется большое количество внешних факторов, которые могут приводить к отклонениям от графика", - добавил он.

18 июля ситуация в Энергодаре существенно осложнилась после обстрелов гражданской и транспортной инфраструктуры города. Пухов сообщал, что регулярные обстрелы стали причиной перебоев с электроснабжением, а после ударов, нанесенных 17 июля, остановлена подача воды в город.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 июля 2026 года Военная операция на Украине
Энергодар Запорожская АЭС Максим Пухов
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