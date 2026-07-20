Губернатор Запорожья назвал ситуацию в Энергодаре контролируемой

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Ситуация в Энергодаре на фоне украинских ударов по гражданской инфраструктуре сложилась сложная, но контролируемая, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий президенту Владимиру Путину.

"Важнейший вопрос - это город атомщиков (Энергодар - ИФ). Сложилась сложная ситуация, но абсолютно контролируемая. Противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте, - может быть, скажу непарламентским словом, - "кошмарит" мирное население, выбивает инфраструктуру, бьет по аптекам, бьет по населенным пунктам, связанным с жизнедеятельностью, обеспечением", - сказал Балицкий.

По его словам, военные прилагают все усилия для обеспечения безопасности города и его жителей.

18 июля глава горадминистрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что ситуация в Энергодаре существенно осложнилась после обстрелов ВСУ гражданской и транспортной инфраструктуры города. Он отметил, что регулярные обстрелы стали причиной перебоев с электроснабжением, а после ударов, нанесенных 17 июля, остановлена подача воды в город. 20 июля Пухов сообщил, что подачу воды и электричества в город удалось частично восстановить.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.