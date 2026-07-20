ФТС в I полугодии выявила контрабанду валюты гражданами на сумму более 955 млн рублей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - ФТС в I полугодии 2026 года выявила незаконное перемещение валюты гражданами на сумму более 955 млн рублей, сообщила служба.

Всего ФТС было установлено 6 035 фактов контрабанды наличных физлицами. Основными валютами, которые граждане пытались вывезти незаконно, были доллары и евро.

Наиболее часто деньги вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Таджикистан, Китай, Узбекистан, Грузию, Сербию, Таиланд и Эстонию.

По статье 200.1 УК (контрабанда наличных денежных средств) таможенными органами было возбуждено 62 уголовных дела, 40 из которых - по фактам незаконного ввоза. Также возбуждено 5 973 дела об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств (статья 16.4 Кодекса об административных правонарушениях), из них большинство, 5 157 дел, связаны с введенным с марта 2022 года запретом на вывоз без декларирования иностранной валюты на сумму, эквивалентную более $10 тысяч.

В 2025 году ФТС пресекла незаконное перемещение физическими лицами наличных денежных средств на сумму 2,1 млрд рублей. Наиболее часто денежные средства незаконно вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Грузию, а ввозили из Турции, ОАЭ, Азербайджана, Израиля.