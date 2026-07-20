Кремль не замечал попыток Берлина наладить отношения

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Германия пока не предпринимала шагов для налаживания связей с Россией, но Россия остается открытой к диалогу, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, не было (шагов со стороны Берлина для налаживания связей с Москвой - ИФ). Мы слышим много заявлений на этот счет. Мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе в ФРГ. Но в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран" , - сказал он.

"Россия продолжает быть открытой к диалогу. Мы никогда не были инициаторами сворачивания отношений. Но, разумеется, опыт, который мы приобрели, мы далее всегда будем использовать при возобновлении диалога", - отметил Песков.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что подход Германии к диалогу с Россией приобрел более конструктивный характер.