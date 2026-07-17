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Германия примет участие во французских учениях по ядерному сдерживанию

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в пятницу, что Германия примет участие во французских учениях по ядерному сдерживанию до 2027 года.

"Германия и Франция углубляют сотрудничество в области обороны. Мы укрепляем европейское сдерживание. Уже в этом году мы примем участие в ядерных учениях с французскими вооруженными силами", - сообщил Мерц в соцсети X после заседания франко-германского совета министров, состоявшегося в Брюле, в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии.

Французская газета Le Figaro прокомментировала это заявление как "символический шаг к европейскому сдерживанию", за которое выступают обе страны.

Германия Фридрих Мерц Франция
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