Поиск

Москва не ждет улучшения отношений с Великобританией при Бернеме

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Москва не испытывает надежд на улучшение отношений с Лондоном в связи с приходом нового премьер-министра Энди Бернема, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, таких надежд мы не лелеем, таких надежд у нас нет", - ответил он на вопрос, есть ли Кремле надежда на улучшение отношений России и Великобритании в связи со вступлением Бернема в должность премьер-министра.

Песков также сказал, что контакты президента Владимира Путина с Бернемом не планируются.

Его спросили, нет ли связи между учениями российского фрегата "Неустрашимый" у берегов Великобритании и вступлением в должность Бернема.

"Все учения, все действия наших военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом, морским правом. Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков", - ответил Песков.

Он напомнил, что одним из первых заявлений Бернема были слва о безоговорочной поддержке Украины. "Соответственно - о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Великобритания Владимир Путин Энди Бернем
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков отрицает использование складов WB для поставок товаров российской армии

В Кремле считают непростой ситуацию с убытками Wildberries и ее продавцов

 В Кремле считают непростой ситуацию с убытками Wildberries и ее продавцов

ВС запретил в РФ хакерские группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY"

В России сменился лидер рейтинга переработчиков молока

ФАС завела 15 дел против нефтекомпаний и независимых участников рынка нефтепродуктов

 ФАС завела 15 дел против нефтекомпаний и независимых участников рынка нефтепродуктов

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты ГД от "Единой России"

 ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты ГД от "Единой России"

РБК сообщил о планах "Внуково" выкупить долю в "Домодедово"

В России производство сельхозтехники в I полугодии снизилось на 2,2%

Склад Wildberries в Тамбовской области возобновит работу с 23 июля

Пожар на площади 2,5 тыс. кв. м возник на производственных объектах в Липецке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10648 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3248 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов