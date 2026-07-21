Москва не ждет улучшения отношений с Великобританией при Бернеме

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Москва не испытывает надежд на улучшение отношений с Лондоном в связи с приходом нового премьер-министра Энди Бернема, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, таких надежд мы не лелеем, таких надежд у нас нет", - ответил он на вопрос, есть ли Кремле надежда на улучшение отношений России и Великобритании в связи со вступлением Бернема в должность премьер-министра.

Песков также сказал, что контакты президента Владимира Путина с Бернемом не планируются.

Его спросили, нет ли связи между учениями российского фрегата "Неустрашимый" у берегов Великобритании и вступлением в должность Бернема.

"Все учения, все действия наших военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом, морским правом. Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков", - ответил Песков.

Он напомнил, что одним из первых заявлений Бернема были слва о безоговорочной поддержке Украины. "Соответственно - о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем", - сказал Песков.