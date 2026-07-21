В Нижнем Тагиле после ливней ухудшилось качество водопроводной воды

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Экстремальное количество атмосферных осадков спровоцировало ухудшение качества водопроводной воды в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба мэрии города.

Из-за дождей увеличился объем ливневых стоков по рельефу местности в водоемы.

"В результате поверхностные воды, содержащие большое количество взвешенных веществ, поступили в Верхне-Выйское водохранилище, являющееся источником питьевого водоснабжения части населения города Нижний Тагил. Указанные неблагоприятные обстоятельства обусловили ухудшение качества воды на выходе к потребителю по органолептическим показателям - мутности и цветности", - говорится в сообщении.

ООО "Водоканал - НТ" с целью предотвратить распространение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) производит гиперхлорирование питьевой воды на выходе в распределительную сеть.

Зафиксированные отклонения по цветности и мутности, по информации пресс-службы, говорят не о том, что вода представляет угрозу для здоровья населения, а о том, что потребительские свойства воды снижены.

В мэрии ожидают, что качество воды нормализуется в течение нескольких дней после прекращения затяжных осадков и снижения объема поверхностного стока.