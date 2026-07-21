На юге Сибири за пять дней может выпасть до 70 мм осадков

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сильные осадки прогнозируются на юге Сибири в ближайшие пять дней из-за прохождения циклона, в разных регионах может выпасть от 30 до 70 мм осадков, в отдельных районах местами количество осадков может достичь 90 мм, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"За ближайшие пять суток на Алтае, в Новосибирской, Томской областях, Красноярском крае может выпасть где-то от 30 до 70 мм осадков, местами, в отдельных районах, до 90 мм осадков (...) В течение ближайших пяти дней циклон продолжит кружить над югом Сибири - это Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, Омская область. Омск первый примет значительное количество осадков, и он же первый почувствует улучшение погоды", - сказала Макарова.

Циклон будет смещаться на восток, поэтому уже в четверг сильные осадки отступят из Омской области. "Циклон немножко сместится восточнее. Красноярский край, Томская, Новосибирская, Кемеровская и Иркутская области будут в дождях. Также дожди достанутся и юго-западу Дальнего Востока - Бурятии и Забайкальскому краю и, может быть, даже и Амурской области", - добавила Макарова.

При этом на погоду в регионах Дальнего Востока будут влиять и циклоны, приближающиеся с юга.

По данным Гидрометцентра, 21 июля в Омской, 22 июля в Новосибирской, 21-23 июля в Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и Республике Алтай пройдут сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, прогремят грозы, вероятен крупный град, ветер достигнет 16-22 м/с. В Новосибирской области и Алтайском крае порывы ветра будут доходить до 25 м/с. В Новосибирской области 23 июля, в Томской области 21-24 июля при грозах также пройдут сильные дожди, ливни с ветром 15-17 м/с.

В Новосибирской области 20 июля уже выпало до 20 мм осадков. Ночью 21 июля в Иркутской зарегистрировано до 24 мм осадков. В Омской области 20 июля наблюдался очень сильный дождь, оставивший до 56 мм осадков, а ночью 21 июля сильный грозовой дождь пролил до 34 мм осадков.