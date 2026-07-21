Поиск

В пяти районах Якутии произошли подтопления из-за дождей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В пяти районах Якутии подтоплены дома, дворы, дороги и сельхозугодья из-за дождевого паводка, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Наиболее сложная гидрологическая обстановка сложилась в Сунтарском, Верхоянском, Ленском, Олекминском и Эвено-Бытантайском районах. Подтопления вызваны продолжительными и интенсивными осадками, которые привели к формированию дождевых паводков на реках Лена, Яна, Дулгалах, Сартанг и Улахан-Саккырыр", - говорится в сообщении.

В Сунтарском районе подтоплены 109 дворовых территорий и девять жилых домов в селе Сунтар. Ущерб нанесен сельскохозяйственным угодьям, повреждены участки автомобильных дорог.

В Верхоянском районе паводок затронул населенные пункты Суордах и Юнкюр. По предварительным данным, были подтоплены 33 дворовые территории и три жилых дома. Муниципальная комиссия приступила к оценке причиненного ущерба и определению объемов восстановительных работ.

"Опасное явление наблюдалось 17-18 июля в Ленском районе. В Пеледуе подтоплена одна дворовая территория, проведены работы по укреплению защитных сооружений и отсыпке низменных участков", - информирует пресс-служба.

В Олекминском районе подтоплены 32 дворовые территории и один жилой дом. В результате прорыва дамбы частично размыт участок автодороги, соединяющей населенные пункты Троицк и Заречный. Масштабы ущерба и объемы необходимых восстановительных работ уточняются.

В результате подъема уровня воды на реке Улахан-Саккырыр в селе Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского района были подтоплены 24 дворовые территории. Сейчас вода ушла с 11 дворовых территорий. В селе Кустур подтоплены еще 22 дворовые территории.

Лена Якутия Олекминский район Сунтарский район Ленский район Верхоянский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минтранс запретил стоянку судов в незащищенных ПВО местах у портов Азов и Кавказ

Госдума приняла закон об уведомлении граждан через Госуслуги о подписании кредита

 Госдума приняла закон об уведомлении граждан через Госуслуги о подписании кредита

Минобороны РФ сообщило об ударах по резервуарам с ГСМ в Черниговской области

Закон о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года принят Госдумой

Песков отрицает использование складов WB для поставок товаров российской армии

В Кремле считают непростой ситуацию с убытками Wildberries и ее продавцов

 В Кремле считают непростой ситуацию с убытками Wildberries и ее продавцов

ВС запретил в РФ хакерские группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY"

В России сменился лидер рейтинга переработчиков молока

ФАС завела 15 дел против нефтекомпаний и независимых участников рынка нефтепродуктов

 ФАС завела 15 дел против нефтекомпаний и независимых участников рынка нефтепродуктов

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты ГД от "Единой России"

 ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты ГД от "Единой России"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10652 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3248 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов