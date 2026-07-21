В пяти районах Якутии произошли подтопления из-за дождей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В пяти районах Якутии подтоплены дома, дворы, дороги и сельхозугодья из-за дождевого паводка, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Наиболее сложная гидрологическая обстановка сложилась в Сунтарском, Верхоянском, Ленском, Олекминском и Эвено-Бытантайском районах. Подтопления вызваны продолжительными и интенсивными осадками, которые привели к формированию дождевых паводков на реках Лена, Яна, Дулгалах, Сартанг и Улахан-Саккырыр", - говорится в сообщении.

В Сунтарском районе подтоплены 109 дворовых территорий и девять жилых домов в селе Сунтар. Ущерб нанесен сельскохозяйственным угодьям, повреждены участки автомобильных дорог.

В Верхоянском районе паводок затронул населенные пункты Суордах и Юнкюр. По предварительным данным, были подтоплены 33 дворовые территории и три жилых дома. Муниципальная комиссия приступила к оценке причиненного ущерба и определению объемов восстановительных работ.

"Опасное явление наблюдалось 17-18 июля в Ленском районе. В Пеледуе подтоплена одна дворовая территория, проведены работы по укреплению защитных сооружений и отсыпке низменных участков", - информирует пресс-служба.

В Олекминском районе подтоплены 32 дворовые территории и один жилой дом. В результате прорыва дамбы частично размыт участок автодороги, соединяющей населенные пункты Троицк и Заречный. Масштабы ущерба и объемы необходимых восстановительных работ уточняются.

В результате подъема уровня воды на реке Улахан-Саккырыр в селе Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского района были подтоплены 24 дворовые территории. Сейчас вода ушла с 11 дворовых территорий. В селе Кустур подтоплены еще 22 дворовые территории.