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В приграничье голосование на думских выборах пройдет при усиленных мерах безопасности

Списки избирательных участков с адресами публиковаться не будут

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - На приграничных с Украиной территориях подготовлены специальные укрытия на случай террористических атак во время голосования на выборах депутатов Госдумы и других совмещенных с ними выборах.

Об этом на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщил член Центризбиркома Игорь Борисов.

Он напомнил, что в регионах России, где введено военное положение или режим среднего уровня реагирования, предусмотрена возможность проведения досрочного голосования на выборах, в том числе на дому. Списки избирательных участков на приграничных территориях с указанием границ их местонахождения не будут публиковаться. На избирательных участках предусмотрены дополнительные источники бесперебойного питания, резервные каналы связи и резервные помещения для голосования.

"Если из-за обстрела и другой опасности продолжать голосование будет невозможно, оно может быть временно приостановлено, и после устранения угрозы и при наличии возможности работа избирательного участка будет возобновлена", - сказал Борисов.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут с 18 по 20 сентября.

Игорь Борисов Центризбирком Госдума Украина
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