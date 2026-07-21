Дума распространила некоторые льготы участников СВО на защитников приграничья

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о сближении статусов участников СВО и сражавшихся на территориях Белгородской, Курской и Брянской областей.

"Проект федерального закона направлен на дальнейшее сближение статусов участника специальной военной операции и участника отражения вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации (КТО на территориях Белгородской, Курской и Брянской областей)", - говорилось в пояснительной записке к документу.

Законом предусматривается распространение на лиц, сражавшихся в приграничье, действие положений ряда законодательных актов, в том числе в части особенностей признания их безвестно отсутствующими или объявления умершими, а также выдачи соответствующих документов членам семей погибших для получения ими установленных законодательством льгот, гарантий и компенсаций, в части кредитных каникул по потребительским кредитам, в том числе ипотечным, в части возможности их принятия в члены специальных жилищно-строительных кооперативов.

Также предусматривается: отнесение выполнение задач в приграничье к индивидуальным достижениям лиц, поступающих в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования по программам бакалавриата и специалитета; предоставление таким гражданам особых прав при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования за исключением некоторых положений, вступающих в силу еще через месяц.