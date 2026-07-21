Не попавшие в "Артек" дети будут иметь приоритет после возобновления его работы

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Инфраструктура международного детского центра "Артек" готова к приёму детей, он начнется, как только позволит ситуация; все дети, не попавшие в лагерь в текущую смену, получат места в приоритетном порядке после возобновления работы центра, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Инфраструктура "Артека" готова к приему детей. Это может произойти в любой момент, как позволит ситуация. Важно, чтобы продолжалась работа методических и технических служб. Со своей стороны, мы и дальше будем делать все для того, чтобы поддерживать и развивать "Артек". Мы сохраняем путевки. Все дети, которые не смогли попасть в "Артек" в эту смену, получат свои места в приоритетном порядке, как только центр возобновит работу", - сказал Кравцов во вторник на совещании по развитию "Артека".

По словам зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко, "несмотря на текущую ситуацию, "Артек" был и остается главным центром и, прежде всего, главной методической базой для организации детского отдыха в России".

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ о приостановке бронирования, приёма и размещения детей в организациях отдыха и оздоровления на территории региона. Ограничения также распространяются на иные средства размещения, используемые для участия детей и детских групп в туристических и иных мероприятиях. Меры действуют до 1 сентября 2026 года включительно.

В Минпросвещения РФ тогда сообщили, что все дети из лагеря "Артек" были вывезены домой или в детские лагеря Краснодарского края в связи с приостановкой детского отдыха в Республике Крым.