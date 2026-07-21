Поиск

Не попавшие в "Артек" дети будут иметь приоритет после возобновления его работы

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Инфраструктура международного детского центра "Артек" готова к приёму детей, он начнется, как только позволит ситуация; все дети, не попавшие в лагерь в текущую смену, получат места в приоритетном порядке после возобновления работы центра, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Инфраструктура "Артека" готова к приему детей. Это может произойти в любой момент, как позволит ситуация. Важно, чтобы продолжалась работа методических и технических служб. Со своей стороны, мы и дальше будем делать все для того, чтобы поддерживать и развивать "Артек". Мы сохраняем путевки. Все дети, которые не смогли попасть в "Артек" в эту смену, получат свои места в приоритетном порядке, как только центр возобновит работу", - сказал Кравцов во вторник на совещании по развитию "Артека".

По словам зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко, "несмотря на текущую ситуацию, "Артек" был и остается главным центром и, прежде всего, главной методической базой для организации детского отдыха в России".

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ о приостановке бронирования, приёма и размещения детей в организациях отдыха и оздоровления на территории региона. Ограничения также распространяются на иные средства размещения, используемые для участия детей и детских групп в туристических и иных мероприятиях. Меры действуют до 1 сентября 2026 года включительно.

В Минпросвещения РФ тогда сообщили, что все дети из лагеря "Артек" были вывезены домой или в детские лагеря Краснодарского края в связи с приостановкой детского отдыха в Республике Крым.

Артек Крым Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Повреждена плотина Белгородского водохранилища

Алиев утверждает, что представители Германии и России провели встречу в Баку

На бывшем заводе GM в Петербурге запущено производство седана Tenet A8

 На бывшем заводе GM в Петербурге запущено производство седана Tenet A8

Госдума распространила страхование вкладов на электронные денежные средства

МИД РФ выразил протест послу Молдавии

 МИД РФ выразил протест послу Молдавии

Дума ввела судебный механизм блокировки возвращения иностранного бизнеса в Россию

Минтранс запретил стоянку судов в незащищенных ПВО местах у портов Азов и Кавказ

Госдума приняла закон об уведомлении граждан через Госуслуги о подписании кредита

 Госдума приняла закон об уведомлении граждан через Госуслуги о подписании кредита

Минобороны РФ сообщило об ударах по резервуарам с ГСМ в Черниговской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10655 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 177 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3250 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов