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Песков назвал безумием продолжение санкционных ограничений ЕС в отношении РФ

В Кремле не видят предела этой политике

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали безумием продолжение санкционных ограничений Евросоюза в отношении России, и не видят предела этой политике.

"Я не думаю, что можно говорить о достижении санкционного предела, его не существует, также не существует предела у безумия", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля отметил, что "до сих пор вводимые против РФ санкции (мы считаем их абсолютно незаконными с точки зрения международного права), они косвенно били по Европе, европейским налогоплательщикам и европейскому бизнесу, нанося многомиллиардный ущерб".

"А сейчас в наборе остаются только санкции, которые прямо будут бить по интересам целого ряда стран Евросоюза. И, конечно, это уже гораздо больнее", - сказал Песков.

"Отсюда и те противоречия, которые мы наблюдаем", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее появились сообщения о том, что в ходе обсуждения нового пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза страны не могли прийти к общему знаменателю, в связи с чем некоторые наблюдатели сделали вывод о пределе в новом наборе санкций.

ЕС Дмитрий Песков
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