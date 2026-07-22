"Росатом" планирует начать строить ВЭС на Дальнем Востоке в конце года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "Росатом" планирует начать основные работы по строительству ветровых электростанций на Дальнем Востоке в конце 2026 года, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы уже разворачиваем работы по сооружению Приморской АЭС на Дальнем Востоке со сроками ввода в начале 30-х годов. Параллельно в том же регионе мы планируем начать строительство ветропарков общей мощностью порядка 400 МВт", - отметил он.

"Основные работы стартуют в конце этого года, а поэтапный ввод в эксплуатацию планируем на 2027-2029 годы", - сказал Лихачев.

АО "Росатом Возобновляемая энергия" (ветроэнергетический дивизион ГК "Росатом") 22 июля ввело в эксплуатацию вторую очередь Новолакской ветроэлектростанции в Дагестане мощностью 147,5 МВт, в результате чего общая мощность станции увеличилась до 300 МВт.

Генеральный директор АО "Росатом Возобновляемая энергия" Григорий Назаров добавил, что в ближайшие два года компания планирует построить ВЭС на Дальнем Востоке. "Следующая задача на ближайшие два года - это рубеж Дальнего Востока, где существенный дефицит электроэнергии. Министерством энергетики поставлена задача в сжатые сроки реализовать значительный объем возобновляемой энергетики. Это вот наш главный ориентир", - сказал Назаров.

Кроме того, по его словам, в 2026 году планируется начать строительство первого зарубежного ветропарка "Росатома" в Киргизии.

"Росатом Возобновляемая энергия" (прежнее название - "НоваВинд") - это дивизион госкорпорации "Росатом", который отвечает за развитие ветроэнергетики в России. Общий объем портфеля компании составляет более 2 ГВт ветроэнергетических мощностей (с учетом уже введенных ВЭС в объеме 1,3 ГВт).