В Белгородской области от атак БПЛА пострадали еще двое

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Белгородский оперштаб сообщил о еще двоих пострадавших в результате атак БПЛА.



За медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший при взрыве дрона в селе Безлюдовка Шебекинского округа. В городской больнице №2 Белгорода у него диагностировали минно-взрывную травму. Лечиться он будет продолжит амбулаторно.

В эту же больницу доставили жителя Белгорода, который получил слепое осколочное ранение плеча в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в областном центре.



В Шебекине FPV-дрон повредил крыши, окна и заборы двух частных домов и перебил газовую трубу. Утечку газа устранили.



В поселке Разумное Белгородского округа при взрыве беспилотника посекло четыре автомобиля. В селе Красный Октябрь дрон атаковал автомобиль и повредил его, также разбиты окна частного дома. В селе Отрадное при взрыве FPV-дрона посекло забор и кровлю хозпостройки. В селе Бессоновка от удара дрона повреждены гараж и трактор. В селе Черемошное вследствие атаки дрона повреждено складское помещение. В поселке Политотдельский беспилотник взорвался во дворе частного дома - там посечены забор и кузов автомобиля.



В селе Кукуевка Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома - повреждена хозпостройка. На участке автодороги Уразово-Герасимовка дрон атаковал грузовик и повредил кабину.



Село Доброивановка Грайворонского округа подверглось атаке дрона, там поврежден объект инфраструктуры. В селе Замостье FPV-дрон взорвался во дворе частного дома, там разбиты окна, посечены крыша, фасад и забор. В Грайвороне при взрыве дрона повреждена машина.