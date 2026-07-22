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В Белгородской области от атак БПЛА пострадали еще двое

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Белгородский оперштаб сообщил о еще двоих пострадавших в результате атак БПЛА.

За медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший при взрыве дрона в селе Безлюдовка Шебекинского округа. В городской больнице №2 Белгорода у него диагностировали минно-взрывную травму. Лечиться он будет продолжит амбулаторно.

В эту же больницу доставили жителя Белгорода, который получил слепое осколочное ранение плеча в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в областном центре.

В Шебекине FPV-дрон повредил крыши, окна и заборы двух частных домов и перебил газовую трубу. Утечку газа устранили.

В поселке Разумное Белгородского округа при взрыве беспилотника посекло четыре автомобиля. В селе Красный Октябрь дрон атаковал автомобиль и повредил его, также разбиты окна частного дома. В селе Отрадное при взрыве FPV-дрона посекло забор и кровлю хозпостройки. В селе Бессоновка от удара дрона повреждены гараж и трактор. В селе Черемошное вследствие атаки дрона повреждено складское помещение. В поселке Политотдельский беспилотник взорвался во дворе частного дома - там посечены забор и кузов автомобиля.

В селе Кукуевка Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома - повреждена хозпостройка. На участке автодороги Уразово-Герасимовка дрон атаковал грузовик и повредил кабину.

Село Доброивановка Грайворонского округа подверглось атаке дрона, там поврежден объект инфраструктуры. В селе Замостье FPV-дрон взорвался во дворе частного дома, там разбиты окна, посечены крыша, фасад и забор. В Грайвороне при взрыве дрона повреждена машина.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июля 2026 года Военная операция на Украине
Белгород Черемошное Грайворон Белгородская область Шебекинский округ
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