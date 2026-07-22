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В Белгородской области уходит в отставку глава Шебекинского округа

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что глава Шебекинского округа Андрей Гриднев покидает свой пост. ула. 22 июля. ИНТЕРФАКС -

"Атаки на округ усилились, обстрелы и удары БПЛА становятся интенсивнее. В таких условиях команда на месте должна работать без права на ошибку. К Андрею Николаевичу претензий нет, но безопасность жителей для меня важнее любых других соображений", - написал Шуваев в мессенджере и заверил, что ситуацию в округе держит на личном контроле.

"Нового руководителя определим с депутатами Совета - найдём человека, способного работать результативно в условиях приграничья", - добавил глава региона.

На сайте администрации округа сообщается, что вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Шебекинского муниципального округа Гриднева будет рассмотрен 24 июля. Депутаты также планируют объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы округа.

Гриднев с октября 2015 по декабрь 2024 года был главой администрации Новооскольского района, после чего возглавил Шебекинский муниципальный округ. Он был награжден медалью "За доблесть в рядах Белгородской самообороны".

Александр Шуваев Андрей Гриднев Шебекинский муниципальный округ Белгородская область Шебекинский округ
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