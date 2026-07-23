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Два жителя Белгорода были ранены в результате ударов БПЛА

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В результате продолжающейся атаки беспилотника на Белгород ранены два жителя города, сообщает областной оперштаб.

"Два беспилотника ударили по территории коммерческого объекта. Один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, другой — слепое осколочное ранение лица", - сказано в сообщении.

Врачи помогли им на месте, от госпитализации оба отказались. На месте атаки повреждения получили три грузовика.

В результате атаки третьего БПЛА загорелось оборудование другого коммерческого объекта, его потушили.

В результате атаки еще одного беспилотника повреждены кабина и прицеп грузовой машины.

Информация о других последствиях уточняется.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 июля 2026 года Военная операция на Украине
Белгород Белгородская область
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