Бывший глава Дагестана Меликов предложен кандидатом в сенаторы от Брянской области

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук предложил в качестве одного из кандидатов в Совет Федерации от региона бывшего главу Дагестана Сергея Меликова.

"Сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, представленных кандидатом на должность губернатора Брянской области Ковальчуком Егором Викторовичем... Меликов Сергей Алимович, дата рождения - 12 сентября 1965 года", - говорится в документах облизбиркома.

Также Ковальчук предложил в качестве кандидатов на пост сенатора председателя "Федерации профсоюзов Брянской области" Ольгу Полякову и врио заместителя губернатора региона Андрея Фроленкова.

Меликов руководил Дагестаном с 2021 года по 3 мая 2026 года. С 27 сентября 2019 года по 5 октября 2020 года он был сенатором от Ставропольского края.