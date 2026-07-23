Москва признает право Саудовской Аравии на мирный атом

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что Саудовская Аравия, как и другие государства, имеет право на мирный атом.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике между Эр-Риядом и Вашингтоном. О его подписании сообщило Минэнерго США, отметив, что документ откроет Америке доступ к саудовской мирной ядерной программе, а Саудовской Аравии - обогащать уран и создавать АЭС.

"Вы знаете, наша позиция в плане режима нераспространения всем хорошо известна: это касается ядерного оружия. И также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом, мирную атомную энергию. Это право должно быть у Ирана, это право должно быть у Саудовской Аравии и у других государств", - заявил Песков.