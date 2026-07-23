Поиск

Москва признает право Саудовской Аравии на мирный атом

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что Саудовская Аравия, как и другие государства, имеет право на мирный атом.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике между Эр-Риядом и Вашингтоном. О его подписании сообщило Минэнерго США, отметив, что документ откроет Америке доступ к саудовской мирной ядерной программе, а Саудовской Аравии - обогащать уран и создавать АЭС.

"Вы знаете, наша позиция в плане режима нераспространения всем хорошо известна: это касается ядерного оружия. И также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом, мирную атомную энергию. Это право должно быть у Ирана, это право должно быть у Саудовской Аравии и у других государств", - заявил Песков.

Дмитрий Песков Иран Саудовская Аравия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило об аварии учебно-боевого самолета в Московской области

Минцифры призвало переходить на его сертификаты безопасности для доступа к российским сервисам

 Минцифры призвало переходить на его сертификаты безопасности для доступа к российским сервисам

Песков считает, что говорить об ускорении в украинском урегулировании сейчас не приходится

После появления тунца у берегов Сахалина на него впервые установили квоты

 После появления тунца у берегов Сахалина на него впервые установили квоты

Компании группы "Трансбункер" перешли в собственность государства

В Вашингтоне считают, что для украинского урегулирования нужны новые идеи

Два человека погибли и пятеро пострадали при ударе ВСУ по Крыму

Военные РФ нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Одессы

Один человек погиб в Белгородской области, где за сутки было сбито 177 дронов

В пригороде Воронежа при падении БПЛА на пожаре погиб трехлетний мальчик
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3293 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10704 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов