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В Коми утвердили план развития коренных малочисленных народов Севера

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Правительство Коми утвердило план на 2026-2028 годы по реализации концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщило региональное Министерство национальной политики.

Планируется проведение экологического мониторинга в тундровых зонах, участие в реализации федеральной программы господдержки, предоставление социальных гарантий. План предусматривает выплату государственных компенсаций оленеводам, организацию рейсов "школьных вертолетов" для доставки детей из тундры к местам учебы и обратно. В инфраструктурный блок вошли мероприятия по ремонту кольцевой автомобильной дороги Воркуты, реконструкции воркутинского аэродромного комплекса и созданию комфортной среды в северных муниципалитетах.

Образовательный и культурный блоки включают организацию изучения ненецкого языка и культуры на базе школы-интерната № 1 Воркуты, обеспечение ее воспитанников из числа тундровиков одеждой и школьными принадлежностями, а также проведение этнокультурных праздников, включая республиканский праздник оленеводов "Тэрыб кӧр" ("Быстроногий олень").

По данным всероссийской переписи населения 2020 года в Коми проживают более 260 представителей ненцев, манси и хантов. Их основным видом традиционной хозяйственной деятельности является оленеводство, которое они ведут бок о бок с коми-ижемцами, разделяющими те же территории и традиционный кочевой уклад.

К местам традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов в республике отнесены Воркута, Ижемский и Усть-Цилемский районы, а также территории вокруг городов Инта и Усинск.

Усинск Коми Воркута Инта
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