Двое человек ранены при атаке БПЛА по автомобилю в Белгородской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Шебекино два человека пострадали в результате удара ВСУ по ГАЗели, сообщает белгородский оперштаб.

"В городе Шебекино дрон атаковал ГАЗель. Бойцы самообороны доставили двоих мужчин в Шебекинскую ЦРБ. У одного из них диагностировано осколочное ранение голени, у второго - предварительно, акубаротравма", - говорится в его сообщении.

Кроме того, в городе повреждены еще один грузовой автомобиль и остекление многоквартирного дома, пробиты крыши складского помещения и частного дома.

"В селе Головино Белгородского округа от удара дрона загорелась кровля коммерческого объекта - возгорание потушено. При детонации второго БПЛА посечены окна, кровля частного дома и автомобиль", - добавили в оперштабе.

По его данным, в Ракитном вследствие атаки дрона повреждена газовая труба на территории домовладения, утечка устранена.