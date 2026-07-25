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Двое человек ранены при атаке БПЛА по автомобилю в Белгородской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Шебекино два человека пострадали в результате удара ВСУ по ГАЗели, сообщает белгородский оперштаб.

"В городе Шебекино дрон атаковал ГАЗель. Бойцы самообороны доставили двоих мужчин в Шебекинскую ЦРБ. У одного из них диагностировано осколочное ранение голени, у второго - предварительно, акубаротравма", - говорится в его сообщении.

Кроме того, в городе повреждены еще один грузовой автомобиль и остекление многоквартирного дома, пробиты крыши складского помещения и частного дома.

"В селе Головино Белгородского округа от удара дрона загорелась кровля коммерческого объекта - возгорание потушено. При детонации второго БПЛА посечены окна, кровля частного дома и автомобиль", - добавили в оперштабе.

По его данным, в Ракитном вследствие атаки дрона повреждена газовая труба на территории домовладения, утечка устранена.

Белгородская область
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