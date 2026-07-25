Почти 21 тыс. БПЛА уничтожены над Белгородской областью с начала года

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области с начала года сбили более 20,7 тыс. беспилотников ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев, отметив кратный рост числа атак.

"Для понимания: с начала 2026 года наши защитники сбили 20 794 беспилотника. Из них только с 13 мая по сегодняшний день - 11 014 сбитых БПЛА. Таким образом, более половины перехватов с начала года приходится на вторую половину мая, июнь и неполный июль", - написал он в мессенджере Мах в субботу.

Удары, по его словам, наносятся хаотично - по жилым домам, объектам гражданской инфраструктуры, коммерческим объектам, местам общественного пользования. Как считает глава региона, "никакой военной логики в таких ударах нет", а цель противника - "посеять панику, создать напряженность и затруднить работу экстренных и коммунальных служб".