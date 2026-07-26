Открытое горение сухостоя и жилых домов в Астраханской области ликвидировано

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности и жилых домов в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в воскресенье.

Как отмечается в сообщении, ликвидация открытого горения объявлена в 17:40 (16:40 по Москве).

Ранее в воскресенье 12 строений, в том числе восемь жилых домов, и сухая растительность загорелись в поселке Нижний Баскунчак. Тушение пожара осложняла сухая и жаркая погода, а также сильный ветер. В 13:20 по московскому времени пожар был локализован на площади 900 кв. метров. К ликвидации возгорания привлекли 22 единицы техники и 56 человек личного состава.