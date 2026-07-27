В Кушве восстановили инфраструктуру после июньского урагана

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Кушве, где в конце июня прошел ураган, восстановили городскую инфраструктуру, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"В Кушве, где в конце июня прошел ураган, за достаточно короткий срок мы восстановили пострадавшую городскую инфраструктуру, помогли жителям привести в порядок дома, оперативно отрабатывали все заявки на выплаты", - написал он в Мах.

Кровли жилых домов восстанавливали девять подрядчиков, завершены работы на всех 168 объектах. Отремонтирована кровля восьми многоквартирных домов, у оставшихся двух работа завершится на днях. На финальной стадии восстановление кровли школы.

Все 28 семей, лишившихся жилья, получили сертификаты на приобретение нового.

Вывезено более 50 тысяч куб.м мусора и поваленных деревьев.

Ураган налетел на Кушву вечером 22 июня. В городе был введен режим ЧС.