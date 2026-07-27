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Песков сообщил, что Путин напомнил Пашиняну о необходимости референдума в Армении

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В телефонном разговоре президента Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была подчеркнута необходимость проведения референдума в Армении по вопросу вступления в Евросоюз, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин и Пашинян "обсуждали двусторонние отношения" стран.

"И был разговор в продолжение того понимания и того заявления, которое недавно было принято, лидеров стран ЕвразЭС по Армении. И была подчеркнута необходимость скорейшего проведения в Армении референдума на предмет того, определиться, в какую сторону в Армении хотят идти", - сказал он.

Пресс-служба армянского правительства, комментируя эту беседу, сообщила, что "Пашинян подчеркнул, что проведение референдума практически возможно только после того, как Армения подаст официальную заявку на членство в Евросоюз и когда этот вопрос станет предметным".

Российская сторона неоднократно отмечала, что Еревану придется делать выбор, так как находиться одновременно в двух интеграционных объединениях - в Евросоюзе и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) - невозможно. В Москве подчеркивали, что готовы принять любое решение Еревана, отвечающего интересам народа Армении, и призвали определиться с выбором.

Как следствие, по итогам саммита ЕАЭС в Астане 29 мая Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия приняли заявление, в котором отразили необходимость проведения в Армении референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС. Ереван в свою очередь отметил, что референдум о выборе между ЕАЭС и Евросоюзом может состояться лишь в случае официального обращения Армении в ЕС по вопросу членства.

ЕАЭС Дмитрий Песков Армения Евросоюз Владимир Путин Никол Пашинян
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