Белгородский оперштаб сообщил о еще девяти пострадавших от БПЛА

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА пострадали девять человек, сообщил региональный оперштаб.



В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник ударил по предприятию, там произошел взрыв и загорелся цех. По данным оперштаба, к врачам пока обратились восемь человек. У семи мужчин осколочные ранения. Одна женщина с акубаротравмой после оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение.



В поселке Маслова Пристань дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчина с осколочным ранением бедра доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Атакованный грузовик поврежден.



В селе Большое Городище FPV-дрон атаковал грузовик и повредил кабину. В Новой Таволжанке от взрыва дрона загорелся частный дом, пожар потушили. В результате взрыва второго FPV-дрона повреждения получил автомобиль.

В Шебекине при взрыве FPV-дрона поврежден грузовик. В селе Большетроицкое вследствие удара дрона загорелась одна машина, вторую посекло осколками.



В Белгородском округе в селе Красный Октябрь с беспилотника сброшено взрывное устройство — повреждены остекление многоквартирного дома и четыре автомобиля. В поселке Малиновка от атак беспилотников частично разрушено здание социального объекта и пробита кровля частного дома. В послке Разумное ударом FPV-дрона повреждена крыша предприятия. В селе Стрелецкое от атак БПЛА пробита кровля коммерческого объекта, повреждены грузовой автомобиль и оборудование.



В селе Сергиевка Краснояружского округа при атаке FPV-дрона повреждена кровля административного здания.