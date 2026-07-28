Керчь и еще несколько населенных пунктов на востоке Крыма обесточены после атаки БПЛА

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Керчь и еще несколько населенных пунктов на востоке Крыма обесточены в результате атаки ВСУ, сообщил глава горадминистрации Иван Кошель.

"Ночью энергообъекты восточного Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, в результате чего часть населенных пунктов, включая город Керчь, обесточена", - написал Кошель в Max.

По его словам, в городе частично ограничена подача воды, организован ее подвоз. Специалисты госпредприятия "Крымэнерго" и ПАО "Россети" ведут восстановительные работы на электросетях.