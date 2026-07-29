Двух крымчан приговорили к 21 и 22 годам колонии по делу о госизмене

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Республики Крым вынес приговор двум местным жителям по делу о госизмене и незаконном хранении оружия и взрывного устройства, сообщает прокуратура региона.

Один из них приговорен к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год 10 месяцев, второй - к 22 годам строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год 10 месяцев.

По данным прокуратуры, осужденные вышли на контакт через соцсети с представителем главного управления разведки Украины и получили задание извлечь самодельное взрывное устройство на основе гексогена. Их задержали сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю, изъяв взрывное устройство. При обысках у одного из осужденных также нашли пистолет.