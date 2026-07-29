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В Ростове-на-Дону жильцов поврежденных квартир МКД расселят на время ремонта

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону жильцов поврежденного беспилотником многоэтажного дома, в чьи квартиры пришелся основной прилет дрона в ночь на 27 июля, расселят на время восстановительных работ, сообщил глава города Александр Скрябин.

"Прошла информационная встреча с жителями многоквартирного дома, поврежденного в результате атаки БПЛА. (...) По словам экспертного управления ДГТУ, часть квартир, куда пришлось основной прилет будет расселена на время восстановительных работ. Экспертами принято решение, что остальные жители могут вернуться в свои квартиры. Сначала будут проведены работы по восстановлению коммунальных ресурсов", - написал он в мессенджере.

Администрация района создала домовой чат, где жильцов подробно информируют о текущей обстановке, в том числе о процедуре получения предусмотренных законом выплат. По словам Скрябина, жители, которые нуждаются во временном жилье маневренного фонда, проинформированы о процедуре ее получения.

Ранее днем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что эксперты признали дом пригодным для проживания, кроме 12 квартир.

"По результатам обследования экспертами пострадавшего от атаки БПЛА многоквартирного дома разрешено проживание во всех квартирах, кроме 12 квартир - на пострадавших от обломков БПЛА этажах. Также ограничено использование лифтов в подъезде", - написал Слюсарь и пообещал, что жильцам поврежденных квартир разрешат в сопровождении сотрудников МЧС забрать уцелевшие вещи и мебель.

В ближайшее время будет подготовлен проект восстановления дома.

В ночь на 27 июля массированной воздушной атаке подвергся Ростов-на-Дону, Таганрог, а также Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский районы Ростовской области. Всего было уничтожено порядка 50 БПЛА.

Первоначально сообщалось, что в Ростове-на-Дону в результате атаки два человека погибли, еще восемь были ранены, шестеро из них госпитализированы. Позднее появилась информация, что число погибших при воздушной атаке на Ростовскую область возросло до пяти.

МЧС Ростов-на-Дону Юрий Слюсарь Александр Скрябин Ростовская область
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