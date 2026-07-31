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Власти назвали пляжи Темрюкского района Кубани безопасными для купания

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Морская вода на пляжах Темрюкского района Краснодарского края соответствует гигиеническим нормам, купание разрешено без ограничений, сообщил глава районной администрации Федор Бабенков.

"Роспотребнадзор проверил пробы морской воды на пляжах Темрюкского района - все показатели в норме, гигиенические нормативы не превышены. На пляжах станицы Голубицкой, поселков Пересыпь и Кучугуры купание разрешено без ограничений", - написал Бабенков в своем канале в Max в пятницу.

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Краснодарский край Керченский пролив
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