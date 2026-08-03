Петербургский международный газовый форум перенесли с октября на апрель

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU -Петербургский международный газовый форум (ПМГФ), ранее запланированный на октябрь 2026 года, назначен на апрель 2027 года, сообщили "Интерфаксу" в управлении информации ПАО "Газпром".

"XV юбилейный Петербургский международный газовый форум пройдет 20-23 апреля 2027 года. Решение о переносе форума, ранее запланированного на 6-9 октября 2026 года, принято в связи высокой насыщенностью этого месяца другими масштабными мероприятиями смежной направленности", - пояснили в "Газпроме".

"Помимо традиционной Российской энергетической недели в этом году в октябре наша страна принимает Саммит глав государств и правительств Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ) и проводит Саммит "Россия - Африка"", - отметили в газовой компании.

Готовящийся форум является юбилейным, пятнадцатым.

В последние годы мероприятие проводится на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

Петербургский международный газовый форум прохдит с 2011 года. Его не проводили в 2020 году из-за пандемии.

Форум традиционно проводится в начале октября, когда в газовой отрасли начинается новый "газовый год" и стартует зимний, отопительный сезон.

Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) назначен на 14-16 октября 2026 года.

VIII Саммит ФСЭГ состоится в Москве 27 октября 2026 года. ФСЭГ - международная межправительственная организация, объединяющая ведущие государства, обладающие значительными запасами природного газа. Полноправными членами ФСЭГ являются: Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла. Россия - полноправный член ФСЭГ с 2009 года. С 2011 года раз в два года созывают саммиты глав государств и правительств стран - участниц форума.

Третий саммит "Россия - Африка", а также Экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" состоятся в Москве 28-29 октября 2026 года.