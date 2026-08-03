На атакованном складе Wildberries во Владимирской области часть товаров сохранилась

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Собинском округе Владимирской области на атакованном складе Wildberries-Russ в ходе локализации пожара удалось сохранить часто товаров, сообщила компания.

"В обязательном порядке будет проведена оценка объемов. После получения разрешения от оперативных служб товары пройдут процесс сортировки", - добавили в компании.

Ранее Wildberries-Russ сообщила об атаке на этот объект и о начавшемся там пожаре. По данным губернатора Александра Авдеева, возгорание локализовали на площади 100 тысяч квадратных метров, его тушат местные пожарные, а также спасатели из Ивановской области и Подмосковья.



Сначала сообщалось о двоих пострадавших. Позднее губернатор уточнил, что пострадали четверо.