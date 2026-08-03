Банк России недоволен уровнем резервов по отдельным кредитам

Банки это учитывают и резервы досоздают

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Банк России проводит работу с банками по вопросу резервирования кредитов отдельных заемщиков, заявил "Интерфаксу" первый заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Антон Наберухин.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае заявила, что регулятор видит случаи занижения некоторыми банками рисков, чтобы минимизировать резервы и за счет этого поднять базу для выплаты бонусов менеджерам.

"В нашем представлении проблема встречается среди крупных банков, для которых прибыль и доля рынка являются важными KPI. Отследить это достаточно просто - мы сейчас видим, что стоимость риска у таких банков ниже среднеисторической. При этом сами банки сетуют на проблемы в экономике и у заемщиков, но резервы при этом не повышают, так как нужно показать прирост капитала для обеспечения роста портфеля", - отметил Наберухин.

"У нас есть определённое недовольство общим уровнем резервирования отдельных кредитов. И нас не всегда устраивает качество анализа, в том числе по крупным компаниям. Поэтому мы проводим работу по отдельным заемщикам. На самом деле банки нашу позицию слышат и резервы постепенно досоздают", - добавил он.

Набиуллина заявляла, что ЦБ с 2027 года года планирует запретить признавать хорошим или средним финансовое состояние заемщика, если у него по определенным параметрам высокая долговая нагрузка. Эти меры будут страховкой от "пробонусного поведения" некоторых топ-менеджеров, которое может привести к потере запаса капитала банков.