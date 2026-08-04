ЦБ оценил объем хищений мошенников во II квартале в 7,4 млрд рублей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Объем операций без добровольного согласия клиентов банков во II квартале 2026 года по сравнению с I кварталом изменился незначительно (снижение на 0,6%), составив 7,4 млрд рублей, по данным Банка России.

Рост показателя к уровню II квартала 2025 года (6,3 млрд рублей) составил 16%.

Доля средств, которые банки возместили пострадавшим от мошенников клиентам, во II квартале выросла до 7% от общего объема операций без согласия (с 5,7% в I квартале), достигнув 514,6 млн рублей.

Через Систему быстрых платежей (СБП) была похищена большая часть средств физлиц - 2,7 млрд рублей, по счетам (через каналы дистанционного банковского обслуживания, переводы) было украдено почти 2,2 млрд рублей, по банковским картам - 1,3 млрд рублей. У юрлиц было похищено свыше 830 млн рублей, в основном по счетам.

Банки во II квартале 2026 года отразили 17,5 млн попыток хищения средств клиентов на общую сумму почти 1,9 трлн рублей. По сравнению с I кварталом рост показателей как по количеству, так и по объему предотвращенных мошеннических операций превысил 4%, отмечает ЦБ.

ЦБ во II квартале инициировал блокировку 4,6 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 7,8 тысячи телефонных номеров, которые использовали злоумышленники.