В Белгородском округе в результате атак БПЛА ранены трое

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Белгородском округе в результате атак БПЛА ранены три человека, сообщил региональный оперативный штаб.

"В селе Бочковка Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона на частный дом мужчина получил множественные осколочные ранения тела", - сказано в сообщении. Пострадавшего в тяжелом состоянии везут в больницу.

У села Новая Нелидовка дрон ударил по автомобилю, женщина и мужчина получили множественные осколочные ранения, их машина сгорела.

В Шебекинском округе в селе Белянка от взрыва FPV-дрона пробита крыша частного дома. В селе Козьмодемьяновка атаке дрона подвергся социальный объект, в здании повреждены остекление, фасад и входная группа. Второй FPV-дрон нанес удар по частному дому - повреждена кровля.

В ночь на 3 августа был атакован Белгород, в городе загорелись социальный объект и два складских помещения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. "Пожарные расчёты ликвидировали все очаги возгорания. В результате этой атаки никто не погиб", - написал он в мессенджере, отметив, что данные о других последствиях атак уточняются.

Всего, по его данным, за минувшие сутки территорию Белгородской области атаковали 94 раза. Помимо областного центра атакам подверглись еще 14 муниципалитетов. Было 14 обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также три сбросов взрывных устройств с БПЛА.