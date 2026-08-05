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Пропавший в Приангарье лесопожарный самолет Cessna мешает искать облачность

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Иркутской области пропавший 3 августа лесопожарный самолет Cessna 182 ищут два самолета и один вертолет, пока его не нашли, сообщила Росавиация.

"В регионе сохраняются сложные метеоусловия, поиски осложняют плохая видимость и низкая облачность. Пропавший самолет пока не обнаружен. Поисково-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.

Территорию 5 августа обследовали самолет Ан-26 и вертолет Ми-8 с авиационными спасателями на борту, а также Cessna авиакомпании "Гоставиа".

3 августа самолет Cessna 182, отслеживавший ситуацию с пожарами в Бодайбинском районе, не вышел на связь в назначенное время и не вернулся в место вылета. На борту находились летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

4 августа поиски пропавшего самолета вели два воздушных судна. Площадь работ весьма обширная, населенных пунктов в этом районе нет. Поиски осложнял туман.

По данным следствия, аварийный радиомаяк на борту воздушного судна не сработал, сигналы бедствия экипаж не подавал.

Следствие рассматривает три версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута.

Cessna Росавиация Бодайбинский район Иркутская область
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