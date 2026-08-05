В Севастополе 6 августа свободно продавать топливо будут на сети АЗС "ТЭС"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Севастополе в четверг 6 августа свободная продажа топлива будет будет на одной сети АЗС - "ТЭС", с 8 утра, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Свободно продавать будут все виды топлива - АИ-95, АИ-92, дизельное топливо и премиальные марки. "Объем лимитов по всем видам топлива - небольшой", - отметил Развожаев.

Топливо отпускают с лимитом в 20 литров на одну машину. Стоимость бензина Аи-92 зафиксирована в пределах 100 рублей за литр. Информация по продаже топлива на второй сети АЗС - "Атан" ожидается утром в четверг.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму. В Севастополе в последние недели топливо продавали по QR-кодам на одной из сети АЗС, свободно - на отдельных АЗС другой сети. Во вторник возобновилась свободная продажа на заправках двух сетей.