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Минобороны сообщило о поражении за сутки более 1,4 тыс. беспилотников ВСУ

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток поразили более 1,5 тыс. воздушных целей ВСУ, сообщает Минобороны РФ в воскресенье.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, девять крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 1 478 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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