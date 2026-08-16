Поиск

Военные заявили об ударах по объектам транспорта, ТЭК Украины, цехам с беспилотниками

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение суток нанесен ряд ударов по объектам на территории Украины, используемым ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров",- говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских военных в 159 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Один человек погиб и девять ранены при ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области

Американист Кошкин: в конфликте с Ираном американские избиратели исходят из цены на бензин

 Американист Кошкин: в конфликте с Ираном американские избиратели исходят из цены на бензин

Из-за атаки БПЛА в Подольском округе нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов

Число жертв атаки БПЛА в Ростовской области возросло до пяти

Военные РФ нанесли удар по НПЗ в Кременчуге, двум предприятиям в Киеве и комбинату в Кривом Роге

В Wildberries заявили, что на складе в Подольске проведена эвакуация, работают пожарные расчеты

Беспилотник упал на территорию частного дома в Раменском, погиб один человек

Склад Wildberries загорелся в подмосковном Подольске после попадания БПЛА

 Склад Wildberries загорелся в подмосковном Подольске после попадания БПЛА

Московская область подверглась массированной атаке БПЛА, есть пострадавшие
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11190 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3515 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов