Военные заявили об ударах по объектам транспорта, ТЭК Украины, цехам с беспилотниками

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение суток нанесен ряд ударов по объектам на территории Украины, используемым ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров",- говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских военных в 159 районах.