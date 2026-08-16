Поиск

Один человек погиб, четверо ранены в результате ударов ВСУ по территории ЛНР

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали 16 муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате ударов погиб один мирный житель, еще пятеро получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В Белокуракинском муниципальном округе вражеский БПЛА атаковал гражданскую грузовую "Газель". Водитель, уроженец Ростова-на-Дону, погиб от полученных травм. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", - написал Пасечник в своем канале в Мах.

Он также сообщил, что в Лисичанске ВСУ атаковали водовоз. "Ранения получили 33-летний и 44-летний мужчины", - уточнил глава ЛНР.

"В Сватовском муниципальном округе враг атаковал многоквартирный дом. Ранена 66-летняя женщина. На автодороге в Новопсковском муниципальном округе БПЛА ударил по легковой машине, ранен 42-летний водитель", - добавил Пасечник.

По словам Пасечника, за сутки ВСУ атаковали 16 муниципалитетов республики. "Повреждена гражданская, коммунальная и коммерческая инфраструктура. Местные власти и все необходимые службы задействованы в ликвидации последствий вражеских ударов", - написал глава ЛНР.

ЛНР Леонид Пасечник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Один человек погиб и девять ранены при ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области

Американист Кошкин: в конфликте с Ираном американские избиратели исходят из цены на бензин

 Американист Кошкин: в конфликте с Ираном американские избиратели исходят из цены на бензин

Из-за атаки БПЛА в Подольском округе нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов

Число жертв атаки БПЛА в Ростовской области возросло до пяти

Военные РФ нанесли удар по НПЗ в Кременчуге, двум предприятиям в Киеве и комбинату в Кривом Роге

В Wildberries заявили, что на складе в Подольске проведена эвакуация, работают пожарные расчеты

Беспилотник упал на территорию частного дома в Раменском, погиб один человек

Склад Wildberries загорелся в подмосковном Подольске после попадания БПЛА

 Склад Wildberries загорелся в подмосковном Подольске после попадания БПЛА

Московская область подверглась массированной атаке БПЛА, есть пострадавшие
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11190 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3515 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов