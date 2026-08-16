Один человек погиб, четверо ранены в результате ударов ВСУ по территории ЛНР

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали 16 муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате ударов погиб один мирный житель, еще пятеро получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В Белокуракинском муниципальном округе вражеский БПЛА атаковал гражданскую грузовую "Газель". Водитель, уроженец Ростова-на-Дону, погиб от полученных травм. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", - написал Пасечник в своем канале в Мах.

Он также сообщил, что в Лисичанске ВСУ атаковали водовоз. "Ранения получили 33-летний и 44-летний мужчины", - уточнил глава ЛНР.

"В Сватовском муниципальном округе враг атаковал многоквартирный дом. Ранена 66-летняя женщина. На автодороге в Новопсковском муниципальном округе БПЛА ударил по легковой машине, ранен 42-летний водитель", - добавил Пасечник.

По словам Пасечника, за сутки ВСУ атаковали 16 муниципалитетов республики. "Повреждена гражданская, коммунальная и коммерческая инфраструктура. Местные власти и все необходимые службы задействованы в ликвидации последствий вражеских ударов", - написал глава ЛНР.