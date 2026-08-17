МИД РФ вызвал посла Японии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российская сторона вызвала в МИД РФ посла Японии в Москве, планирует разъяснить ему в ходе беседы выстраивание работы в стране пребывания, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции в Москве в понедельник Лавров сообщил, что японский посол был "тут же вызван" в МИД РФ, когда японская сторона вызвала в ведомство посла РФ в Токио, где ему был заявлен протест по поводу поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп на Курилах.

"Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17-го августа, то есть сегодня - что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого", - рассказал Лавров.

"Но в любом случае мы господина посла вызвали: он должен прийти в МИД, и мы поговорим, как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют", - подчеркнул российский министр.

При этом, по словам Лаврова, реакция японской стороны "вызывает удивление" в Москве : "Господин посол славится неуемной энергией: он прибыл сюда пару лет назад и постоянно где-то активничает, с кем-то пытается встречаться. Недавно без согласования, даже без информирования нашего министерства привез какую-то делегацию бизнесменов: непонятно, с какой повесткой дня, непонятно, с кем планировал встречаться. Но в итоге встречались с ними представители и нашего министерства, и Минпромторга".

"Но вдруг стало выясняться, что под занавес визита какую-то господин посол организовал непонятную рабочую группу. Потом они стали отнекиваться. Ну, то есть при такой неуемной энергии то, что человеку стало неважно с точки зрения здоровья - ну наверное бывает", - сказал министр.