Захарова сообщила, что посол Японии во вторник прибудет в МИД РФ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Посол Японии в Москве прибудет в МИД РФ во вторник, 18 августа, после вызова в ведомство, заявила в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"После сегодняшних слов (министра иностранных дел РФ Сергея - ИФ) Лаврова на пресс-конференции о неявке японского посла в МИД России под предлогом недомогания, тот резко почувствовал себя лучше и завтра прибудет в МИД в связи с вызовом на Смоленку", - сказала она журналистам.

Ранее Лавров в ходе пресс-конференции в Москве сказал, что российская сторона вызвала в МИД РФ посла Японии в Москве, планирует разъяснить ему в ходе беседы выстраивание работы в стране пребывания.

Министр сообщил, что японский посол был "тут же вызван" в МИД РФ, когда японская сторона вызвала в ведомство посла РФ в Токио, где ему был заявлен протест по поводу поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп на Курилах.

"Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17-го августа, то есть сегодня - что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого", - рассказал Лавров.

"Но в любом случае мы господина посла вызвали: он должен прийти в МИД, и мы поговорим, как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют", - подчеркнул российский министр.