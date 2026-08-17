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Белгородский оперштаб сообщил о еще двоих раненных из-за атак БПЛА

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщил о еще двух пострадавших от атак БПЛА.

"За медицинской помощью обратился мужчина, который пострадал при атаке беспилотника на многоквартирный дом в поселке Дубовое Белгородского округа. Бригада "скорой" на месте диагностировала у него осколочное ранение плеча. Помощь оказана, от предложенной транспортировки в стационар пострадавший отказался", - говорится в сообщении.

Штаб также узнал о еще одном пострадавшем от атаки FPV-дрона на автомобиль между селами Нечаевка и Никольское бойце самообороны. Он получил акубаротравму. Ранее сообщалось, что в том инциденте были ранены два бойца.

В поселке Разумное Белгородского округа от удара беспилотника повреждена кабина грузовика. В селе Новая Нелидовка FPV-дрон атаковал частный дом - повреждены крыша, остекление и хозпостройка. В селе Таврово от детонации беспилотника разбиты окна и входная группа коммерческого объекта.

В поселке Октябрьский частный дом подвергся атаке дрона - пробита крыша. В результате ударов еще нескольких дронов повреждены три автомобиля, один из которых сгорел. В селе Красный Октябрь от детонации дрона повреждена крыша частного дома.

В Шебекине при взрыве FPV-дрона в частном доме выбиты окна и посечен забор. В поселке Красная Яруга дрон ударил по коммерческому объекту - повреждено остекление.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 августа 2026 года Военная операция на Украине
Октябрьский Нечаевка Таврово Белгородский округ Белгородская область
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