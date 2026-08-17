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В Белгородской области от атак БПЛА пострадали еще трое

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области еще трое мужчин пострадали из-за атак беспилотников, сообщил региональный оперштаб.

При взрыве беспилотника в Белгороде один мужчина получил осколочные ранения лица и спины, второй - осколочные ранения предплечья, бедра и спины. Их доставят в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены остекление цехов предприятия и машина.

В Белгородском округе в поселке Малиновка дрон взорвался во дворе частного дома, мужчина получил осколочное ранение живота.

В селе Никольское FPV-дрон взорвался на парковке коммерческого объекта, там повреждены три машины. Второй дрон атаковал территорию предприятия, повредив фасад здания и три единицы техники. В селе Красный Октябрь от удара FPV-дрона загорелся склад предприятия.

В селе Святославка Ракитянского округа вследствие атаки дрона повреждена надворная постройка.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 августа 2026 года Военная операция на Украине
Белгород Никольское Белгородская область Малиновка
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