Мишустин анонсировал проработку долгосрочных контрактов на поставку транспорта в регионы

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В России будут проработаны механизмы долгосрочных контрактов на поставку общественного транспорта в регионы, сообщил на заседании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что эти вопросы на прошлой неделе обсуждались в Улан-Удэ на заседании Госсовета с участием президента Владимира Путина и что поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину, министру финансов Антону Силуанову и министру транспорта Андрею Никитину учесть все затронутые темы, чтобы скоординировать решение поставленных задач.

"Глава государства подчеркнул, что финансовые возможности у регионов разные, условия софинансирования из федерального бюджета должны это учитывать. В связи с этим обсуждался вопрос о формировании механизмов, в рамках которых можно будет заключать долгосрочные контракты с производителями техники, что помогло бы загрузить промышленные предприятия, которые выпускают транспортные средства, гарантировать заказ. Российские субъекты бы тогда получили возможность стабильно планировать приобретение парка машин", - сказал Мишустин.

Он отметил, что ежегодно из федерального бюджета на обновление общественного транспорта в регионах выделяется порядка 30 млрд рублей.

"Созданы также и различные инструменты поддержки регионов для обновления общественного транспорта, в том числе льготный лизинг, программа городского электрического транспорта, казначейские инфраструктурные кредиты. Также важный механизм - это списание 2/3 задолженности субъектов РФ по бюджетным займам, которые они направляют на эти цели", - сказал глава правительства.