"Яблоко" обжалует решение о снятии с выборов в президиуме Верховного суда РФ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Партия "Яблоко" продолжит обжаловать решение об отмене регистрации списка кандидатов от партии в Госдуму в президиуме Верховного суда, сообщил адвокат Гаджи Алиев.

"Конечно (будем обжаловать - ИФ)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В свою очередь, председатель "Яблока" Николай Рыбаков заявил, что партия продолжит использовать любые законные способы, "чтобы доказать свою правоту, чтобы "Яблоко" вернули на выборы".

Он также подтвердил, что решение ВС будет обжаловано в президиуме высшей инстанции.

"Кроме того, есть еще Конституционный суд России", - добавил Рыбаков.

Ранее 17 августа Верховный суд признал законным решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко". Таким образом решение высшей судебной инстанции вступило в законную силу.

Партия просила отменить решение суда первой инстанции. Представители Генпрокуратуры РФ и Центральной избирательной комиссии просили суд жалобу "Яблока" отклонить. По их мнению, первая инстанция подтвердила нарушения, допущенные партией.

10 августа Верховный суд РФ удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от "Яблока" на выборы в Госдуму по иску "Родины".

Представители истца заявляли, что при подаче документов и агитации "Яблоком" "были допущены нарушения интеллектуальной собственности, авторского права, нарушения законодательства о противодействии экстремизму и (нарушения) финансирования".

Представитель Центральной избирательной комиссии заявил в суде, что комиссия получила от Росфинмониторинга сведения об иностранном финансировании некоторых кандидатов.

В партии "Яблоко" в свою очередь опровергли получение финансирования из иностранных источников, и пояснили, что деньги переводились в качестве пожертвований от россиян, которые в свою очередь получили эти средства из за рубежа.